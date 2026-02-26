Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve ilk 3 maçta attığı 3 golle dikkat çeken Hyeon-ghu Oh için imza töreni düzenlendi. İmza gününe; Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş da katıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, gösterdiği performans ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Güney Koreli golcü için stadyumda uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarlar aldıkları forma ve Kartal Yuvası ürünlerini Güney Koreli golcüye imzalatırken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

MEHMET SARIMERMER: TARAFTARIMIZA TEVECCÜH GÖSTERDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Güney Koreli golcünün imza törenine siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi göstermesini beklediğini ve bunun gerçekleştiğini ifade eden Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, "Bizler için çok güzel bir gün. Taraftarlarımızla kötü günde beraber olduğumuz gibi iyi günde de beraber olmak için güzel bir gün. Böyle bir katılımı beklemiyorduk desek yalan olur. Bekliyorduk ama gördüğümüzde de inanılmaz mutlu olduk. Çünkü her beklediğiniz şey her zaman gerçekleşmiyor. Taraftarımıza, Beşiktaşlılara teveccüh gösterdikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'UZAK DOĞU İLE İLGİLİ PROJELER SADECE KARTAL YUVASI DEĞİL KULÜBÜMÜZ GENEL OLARAK DA BİR ÇALIŞMA YAPIYOR'

Siyah-beyazlı kulübün Uzak Doğu ile ilgili farklı projeleri olduğuna dikkat çeken Sarımermer, "Bununla ilgili Oh gelmeden önce de planlar vardı ama gelince bu planlamalar katlanarak ve büyüyerek devam ediyor. Şimdiden net bir şey söylemem doğru olmaz ama bizim ürün bazında satışlarımız yurt dışı internet sitemiz üzerinden devam ediyor. Uzak Doğu ile ilgili projeler sadece Kartal Yuvası değil kulübümüz genel olarak da bir çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.

'SON MAÇTA TARAFTARIN İLGİSİ BİZİ BU SEZONUN EN YÜKSEK CİROSUNA ULAŞTIRDI'

Geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Göztepe karşılaşması öncesinde bu sezonun en yüksek cirosunu elde ettiklerini söyleyen Sarımermer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Son maçta taraftarın ilgisi bizi bu sezonun en yüksek cirosuna ulaştırdı. Yeniden teşekkür ediyorum. Bizim uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz de bir kalabalıktı. Rakam söylemem doğru olmaz ama taraftarımız bizi memnun edecek büyüklüklerde rakamlara ulaştırdı. İnşallah bundan sonra takımımız onları mutlu edecek. Onlar Kartal'ın yuvasına, Kartal Yuvası'na koşmaya devam edecekler inşallah"