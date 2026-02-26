UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup eden fakat turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Tarık Çetin açıklamalarda bulundu.

Çetin, "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar. Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma." ifadelerini kullandı.