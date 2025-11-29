Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da Paul Onuachu, attığı golden sonra geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir maçında ayağı kırılan ve ameliyat olan Edin Visca'yı unutmadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, 43. dakikada attığı penaltı golü sonrası takım arkadaşı Edin Visca'yı unutmadı.

Onuachu, gol sonrası Visca'nın 7 numaralı formasını göstererek takım arkadaşına destek verdi.

Edin Visca, geçtiğimiz RAMS Başakşehir ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması yaşamış ve ameliyat edilmişti.