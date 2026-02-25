Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi bu sezon net bir şekilde hissedildi. Fırtına, geçen sezonun 23. haftasına 19 puan fark attı. 2024-25’te 36 haftada aldığı toplam puana ise sadece 3 puan kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 23. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un ortaya koyduğu tablo geçen sezona göre dikkat çeken bir sıçramayı da gözler önüne serdi. Bordo-mavililer, ligin bitimine 13 hafta kala 48 puana ulaşarak, 2024-25 sezonunu tamamladığı 51 puana şimdiden yaklaşmış durumda. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Trabzonspor bu sezon geride kalan 23 maçlık bölümde 48 puan topladı. Karadeniz devi bu periyotta 45 gol attı, 27 tane yedi. Geçtiğimiz dönemi 51 puanla bitiren bordomavililer, toplamda rakip fileleri 58 kez sarsmış, 45 gol yemişti.

İKI SEZON ARASINDAKI BÜYÜK FARK

Bu sezon ise henüz 23 hafta geride kalmasına rağmen puan olarak geçen sezonun bitiş çizgisine neredeyse ulaşıldı. Bir sezonun tamamı ile arada sadece üç puanlık fark kalırken, Trabzonspor kısıtlı kadro imkanlarına rağmen bu dönem önemli bir çıkışa imza attı. İki sezonun aynı dönem kıyaslaması ise daha da dikkat çekici. Trabzonspor, 2024-25 sezonunun 23. haftasında yalnızca 29 puanda kalmıştı. 2025- 26 sezonunda ise aynı haftada puan hanesine yazdırdığı rakam 48 oldu. Böylece bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 19 puan daha fazla topladı.

ÜÇ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Trabzonspor'un henüz ligin bitimine 11 haftalık süre varken geçtiğimiz sezonun tamamında ulaşılan puan durumuna ulaşması ise teknik direktör Fatih Tekke'nin önemli bir başarısı olarak dikkat çekti. Çünkü Trabzonspor geçtiğimiz sezon toplamda üç teknik adam değişikliğine gitmiş, son olarak Tekke ile yoluna devam etme kararı almıştı. Bordo mavili takım ayrıca geçtiğimiz sezonu da 7. sırada tamamlayabilmişti. Bu sezon ise maliyet olarak kendisine oranla çok daha güçlü rakiplerine rağmen, üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor.

18 DEPLASMANDA 11 GALİBİYET ALDI

Fatih Tekke göreve geldikten sonra Trabzonspor'un başında deplasmanda çıktığı 18 Süper Lig karşılaşmasında önemli bir istatistiğe imza attı. Bordomavililer, bu süreçte 11 kez kazandı. 4 beraberlik aldı, sadece 3 kez mağlup oldu.

YÜZDE 61 GALİBİYET YÜZDESİ

Elde edilen bu rakamlar, Fatih Tekke'yi kulüp tarihinde özel bir konuma taşıdı. Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de en az üç deplasman maçında görev yapan teknik direktörler arasında yapılan değerlendirmeye göre; Fatih Tekke, yüzde 61'lik galibiyet yüzdesiyle (11/18) bu alanda en yüksek orana sahip teknik adam oldu.

DIŞ SAHADA 'PLAKA' YAZDI

Fırtına'nın deplasmandaki bu dirençli ve sonuç odaklı futbolu, ligdeki puan durumuna da doğrudan etki etti. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin, rakiplerine dış sahada kurduğu üstünlük ve elde edilen galibiyet oranı spor kamuoyunda "plaka yazdı" şeklinde yorumlandı.