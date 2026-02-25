Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 25 Şubat Sayısal Loto ne kadar devretti?

logo

Milli Piyango Online'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milyonlarca loto tutkunun heyecanla beklediği büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belli oldu. Bu haftaki çekilişte kaç kişinin büyük ikramiyeyi paylaştığı ve kazanan numaraların neler olduğu merak konusu. Biletinizi kontrol ederek şanslı numaralar arasında olup olmadığınızı öğrenebilir, büyük ikramiyenin sahibini keşfedebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler haberimizde...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 25 Şubat Çarşamba günü saat 21.30'da çekildi.

SAYISAL LOTO 25 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

4-14-33-27-41-84

Joker: 68

SüperStar: 83

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR 23 ŞUBAT

6-10-11-7-55-39

Joker: 70

SüperStar: 1

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

