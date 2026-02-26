UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup eden fakat turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Maçta iki gol atan yıldız oyuncu, "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize. Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.