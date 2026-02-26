UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu'nun 22. ve 49. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
İŞTE KEREM'İN GOLLERİ
GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham deplasmanında 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/Lufcdigz3G— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026
GOOOLLL! Kerem attı seride fark 1'e indi! Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-0'a getirdi! pic.twitter.com/w1vLkcxHBR— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026