Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını, 26 Şubat Perşembe günü 15.00'te teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Mücadele, 27 Şubat Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.
Trabzonspor'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları bitti
Yayın Tarihi: 26.02.2026 - 18:06
