Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Maç öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yani bizim her maçımız zor oluyor. Bugün de yine zor bir maç. 6 stoperimizden 5 tanesi maalesef sakat. Batagov'unki çok enteresan bir sakatlık oldu. Hayatın içerisinde bunlar var."

"Sahanın içerisinde bugün sıkıntılar yaşayabiliriz. Umarım 11-11 gideriz ve umarım bir sakatlık olmaz. Kulübemizde çok fazla alternatifimiz yok. Dolayısıyla bizim açımızdan zor bir karşılaşma."

"Biz her zamanki oyunumuzu oynamaya çalışacağız, taraftarımızın desteğiyle. Milli Takım arasına moralli girmek istiyoruz. Coşkumuz, heyecanımız yüksek. Ama problemlerimiz var mı? Evet. Dolayısıyla zor bir maç bizi bekliyor."