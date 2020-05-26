26 Mayıs 2020, Salı
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CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman?
Oyunseverlerin merakla beklediği turnuvalar arasında yer alan CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonasının tarihi yaklaştıkça oyunseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman yapılacak?
Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finaller 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. 2020 yılında beşincisi düzenlenen Intel ESL Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu 7 Mart tarihinde yapılmış ve oyunseverleri bir araya getirmişti. 8 haftalık süre içerisinde toplamda 8 takımın kazananları 27 Mayıs günü belli olacak.
ŞAMPİYON BELİRLENECEK
CS:GO 2020 Intel ESL Türkiye Kış Sezonu Şampiyonası 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'de ESL Türkiye Youtube, Twitch ve Facebook kanallarından yayınlanacak ve şampiyon belirlenecek.
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