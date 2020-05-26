26 Mayıs 2020, Salı

TEKNOLOJİ

CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman?

CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman?
TEKNOLOJİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

Oyunseverlerin merakla beklediği turnuvalar arasında yer alan Türkiye şampiyonasının tarihi yaklaştıkça oyunseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman yapılacak?

Türkiye şampiyonası kış sezonu finaller Çarşamba günü yapılacak. 2020 yılında beşincisi düzenlenen Intel ESL Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu 7 Mart tarihinde yapılmış ve oyunseverleri bir araya getirmişti. 8 haftalık süre içerisinde toplamda 8 takımın kazananları 27 Mayıs günü belli olacak.

ŞAMPİYON BELİRLENECEK

2020 Intel ESL Türkiye Kış Sezonu Şampiyonası 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'de ESL Türkiye , Twitch ve Facebook kanallarından yayınlanacak ve şampiyon belirlenecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ
Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor! Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor!
GTA 5 ücretsiz oldu mu? GTA 5 ücretsiz oldu mu?
Adana'da dev League Of Legends Turnuvası! Adana'da dev League Of Legends Turnuvası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör