Samsunspor ile AEK Athens, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında kozlarını paylaşıyor. Temsilcimizin bu kritik maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0! pic.twitter.com/cBYCUzs5lB— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor-AEK maçı 11 Aralık Perşembe günü oynanıyor.
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor-AEK maçı saat 20:45'te başladı.
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI CANLI İZLE
SAMSUNSPOR-AEK ATHENS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Samsunspor ile AEK Athens arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
