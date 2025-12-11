İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galip geldikleri Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Guardiola, Devler Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değindi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Monaco maçı sonrası Devler Ligi'nde bütün maçların oynanmasının ardından sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı. İlk 24 iddiası devam eden Cimbom, lig aşamasında kalan 2 maçında ise önce 21 Ocak tarihinde Atletico Madrid ile sahasında ardından 28 Ocak tarihinde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.