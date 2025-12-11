İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galip geldikleri Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Guardiola, Devler Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değindi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftası sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Monaco maçı sonrası Devler Ligi'nde bütün maçların oynanmasının ardından sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı. İlk 24 iddiası devam eden Cimbom, lig aşamasında kalan 2 maçında ise önce 21 Ocak tarihinde Atletico Madrid ile sahasında ardından 28 Ocak tarihinde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları maça dair konuştu. İspanyol Teknik Adam, takımının Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik zaferin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.
İŞTE GUARDIOLA'NIN AÇIKLAMALARI
"Henüz hazır değiliz. Şubat ayında daha iyi olacağız. Bu tür maçlarda daha önce buraya gelip çok daha iyi oynayıp kaybettiğimiz oldu. Oyuncular büyük çaba gösterdi ama geliştirmemiz gereken çok şey var."
"Topa sahip olmadığımız ve oyunu kontrol etmediğimiz anlarda kötü şeyler oluyor. Bu sezon bunu birkaç kez gördük. Büyük hedefler için daha sağlam olmalıyız."
"İlk 8 bizim elimizde. Önce Norveç'e gideceğiz, sonrasında da Galatasaray var. 6 puan alırsak, ilk 8'de olacağız."