TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem tartışmaları hakkında konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı karar almak zorundasınız. Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de bakanlığa mı gidecek, elbette buraya gelecekler. Biz kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Amatör başkanlar da dahil gelir. Biz randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Ben özel işimde bu kadar mesai yapmadım. Kulüp başkanları elbette gelecek, yanlışımız varsa söyleyecekler örteceğiz, onların varsa biz söyleyeceğiz."