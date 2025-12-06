Samsunspor'dan flaş paylaşım!

Samsunspor sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım ile Galatasaray maçı hakemine tepki gösterirken, TFF'yi aksiyon almaya davet etti. İşte o paylaşım...

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmada Galatasaray deplasmanında 3-2'lik skorla mağlup olan Samsunspor hakem kararlarına tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM