Fenerbahçe'den golcü operasyonu!

Fenerbahçe'de ara transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını; Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 3 yıldızı duyurdu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Calciomercato.it'de yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin transferdeki hedefi Pio Esposito'ydu. Ancak Kanarya'nın, Inter ile görüşmelere başlama şansının bile olmadığı kaydedildi. Haberde İtalyan devinin, 20 yaşındaki forveti hem bugünün hem de geleceğin kilit oyuncusu olarak gördüğü ve göndermeyi düşünmediği aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen Artem Dovbyk ve Atalanta'da boy gösteren Gianluca Scamacca'yı da listesine eklediği ifade edildi.
Bu isimlerin Domenico Tedesco'nun hücum hattını güçlendirmek için aradığı özellikte futbolcular olduğu bildirildi.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin listesinde yer alan 3 futbolcudan Artem Dovbyk'in daha kolay bir hedef olduğu ve Roma'nın makul bir teklif gelmesi durumunda Ukraynalı santrforu gönderebileceği yazıldı.