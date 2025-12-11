Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Fenerbahçe'de ara transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını; Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 3 yıldızı duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Calciomercato.it'de yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin transferdeki hedefi Pio Esposito'ydu. Ancak Kanarya'nın, Inter ile görüşmelere başlama şansının bile olmadığı kaydedildi. Haberde İtalyan devinin, 20 yaşındaki forveti hem bugünün hem de geleceğin kilit oyuncusu olarak gördüğü ve göndermeyi düşünmediği aktarıldı.