Karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyun bir sarfeden Napoli, 36. dakikada öne geçti. Kevin De Bruyne'nin asistinde Rasmus Hojlund sahneye çıktı ve skoru 1-0 yaptı. İlk devre bu skorla tamamlandı.
Sporting Lizbon, 62. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Suarez hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.
79. dakikada yine sahneye çıkan Hojlund, Kevin De Bruyne'nin ikinci asistinde topu ağlara gönderdi ve Napoli'yi tekrar öne geçirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İtalyan ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İtalyan ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Sporting ise 3 puanda kaldı.