Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Napoli, sahasında Sporting Lizbon’u 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibi bu sonuçla bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyun bir sarfeden Napoli, 36. dakikada öne geçti. Kevin De Bruyne'nin asistinde Rasmus Hojlund sahneye çıktı ve skoru 1-0 yaptı. İlk devre bu skorla tamamlandı.

Sporting Lizbon, 62. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Suarez hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

79. dakikada yine sahneye çıkan Hojlund, Kevin De Bruyne'nin ikinci asistinde topu ağlara gönderdi ve Napoli'yi tekrar öne geçirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İtalyan ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Sporting ise 3 puanda kaldı.