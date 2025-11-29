Haberler Galatasaray Haberleri Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sürpriz istatistik!

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sürpriz istatistik! Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşacak. Lig sıralaması için büyük önem taşıyan derbi mücadelesine artık sayılar günler kaldı. Peki istatistiklerde hangi taraf daha önde? Fenerbahçe mi, yoksa Galatasaray mı? İşte detaylar…





Süper Lig'de gözler sezonun maçına çevrildi. Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, hem zirve yarışında hem de psikolojik üstünlükte belirleyici olacak. Lider Galatasaray, eksiklerine rağmen kazanarak farkı açmak isterken; Fenerbahçe, 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmayı ve namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL VERİMLİLİĞİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN Sabah'ta yer alan habere göre ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe (30 gol), yakaladığı pozisyonları değerlendirme konusunda da önde. %12.1'lik gole çevirme oranıyla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın (%11.7) önünde bulunuyor.