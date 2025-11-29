Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sürpriz istatistik!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşacak. Lig sıralaması için büyük önem taşıyan derbi mücadelesine artık sayılar günler kaldı. Peki istatistiklerde hangi taraf daha önde? Fenerbahçe mi, yoksa Galatasaray mı? İşte detaylar…
Süper Lig'de gözler sezonun maçına çevrildi. Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, hem zirve yarışında hem de psikolojik üstünlükte belirleyici olacak. Lider Galatasaray, eksiklerine rağmen kazanarak farkı açmak isterken; Fenerbahçe, 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmayı ve namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.
GOL VERİMLİLİĞİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Sabah'ta yer alan habere göre ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe (30 gol), yakaladığı pozisyonları değerlendirme konusunda da önde. %12.1'lik gole çevirme oranıyla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın (%11.7) önünde bulunuyor.
DERBİNİN KRİTİK DİLİMİ: İLK 30 DAKİKA
Bu sezon Fenerbahçe, kalesinde en çok golü ilk yarım saat ve 61–75 arası dakikalarda gördü (3'er gol). Galatasaray ise tam tersine bu bölümlerde rakip ağları sarsmayı seviyor. Sarı-kırmızılılar, 7 golü ilk 30 dakikada, 8 golü 61–75 arasında kaydederek toplam 15 golü bu periyotlarda buldu.
YEDEK KULÜBESİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hamleleri Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladı. Yedekten oyuna giren oyuncular 7 golle ligin en etkili kulübesine imza attı. Galatasaray'da ise bu sayı 5'te kaldı. Bu gollerin 4'ü Mauro Icardi'den geldi.
FİZİKSEL GÜÇ VE MÜCADELEDE KANARYA ÖNDE
İkili mücadelelerde Fenerbahçe maç başına 52.3 kazanım ortalamasıyla zirvede. Galatasaray ise 49 galibiyetle ligde 9. sırada. Bu veri, Kanarya'nın fiziksel üstünlüğüne dikkat çekiyor.
HAVADA ASLAN, YERDE KANARYA
Galatasaray hava toplarında %57.6'lık başarı oranıyla açık ara lider durumda. Fenerbahçe ise bu alanda %39'da kaldı. Buna karşın yerden mücadelelerde küçük farkla Fenerbahçe üstün: %53.5'e karşı %52.5.
ŞUT VE TEHDİT GÜCÜNDE FENERBAHÇE ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler, maç başına 19.2 şut ve 7.4 isabetli şut ortalamasıyla ligin en üretken takımı. Galatasaray ise 18.4 şut ve 6.5 isabetli şutla hemen arkasında yer alıyor.
TALISCA VE ICARDI DÜELLOSU
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, hücum verilerinde başı çekiyor. 46 şut, 19 isabet, 2 kafa golü ve 2 ceza sahası dışı golle takımını sürüklüyor. Galatasaray cephesinde ise Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası sorumluluk alan Mauro Icardi, 85 dakikada bir gol atarak krallık yarışında 3. sıraya yerleşti.
DURAN TOPLARDA ZIT TABLO
Fenerbahçe, duran toplardan 6 gol bularak bu alanda öne çıktı. Galatasaray ise geçen sezonun aksine bu sezon sadece 3 kez duran toptan gol kaydetti. Ancak savunmada tablo tersine: Aslan duran toplarda gol yemedi, Kanarya ise 4 kez kalesinde gol gördü.