Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Sarı Kırmızılı takımın Santos forması giyen 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Robinho Junior ile ilgilendiği öne sürüldü.

Takvim'in derlediği haberde; Galatasaray'ın, daha önce ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de de forma giyen Robinho'nun da oğlu olan genç yıldız için Manchester United, Chelsea ve Inter ile rekabet halinde olduğu öne sürüldü.