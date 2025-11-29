BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın biletini kesmişti! Uduokhai'ye flaş talip
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen Felix Uduokhai ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman oyuncuya ülkesinden talipler olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.11.2025 - 09:11
Siyah-beyazlı takımda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Felix Uduokhai'nin ocak ayı transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre, 28 yaşındaki stopere Almanya'dan bazı takımların ilgi gösterdiği ifade edildi.
Bu sezon Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Uduokhai, performansı nedeniyle sıkça eleştiri aldı.