Everton-Newcastle United maçı hangi kanalda? | Premier Lig canlı izle

Premier Lig'de heyecan dorukta! 13. haftada Everton, yenilmezlik serisini uzatmak için Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. 18 puanla 11. sırada bulunan Everton, evinde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Newcastle ise 15 puanla 14. sırada ve deplasmanda ilk galibiyeti için 3 puan arayışında. Everton-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?