Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.