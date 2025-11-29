Manchester City-Leeds United yayın bilgileri | Kanalı ve muhtemel 11'leri

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor! Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Leeds United'ı konuk ederken, ev sahibi ekip zirve için kritik bir mücadele veriyor. 22 puanla 3. sırada bulunan City, Leeds'in düşme hattından kurtulma çabasına karşı dikkatli bir strateji geliştirecek. Daniel Farke'nin ekibi ise, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için sahada olacak. Manchester City-Leeds United maçı bilgileri haberimizde...