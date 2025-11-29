Tottenham-Fulham maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda ve saat kaçta?

Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham, Fulham'ı konuk ediyor. Tottenham, son maçlarda galibiyet elde edemeyen bir takım olarak bu karşılaşmadan önemli bir sonuç almak istiyor. Fulham ise yaşadığı zorlukları geride bırakma sinyalleri veriyor. İki takımın da hedefi, ligdeki konumlarını güçlendirmek. Maçın detayları ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Tottenham-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?