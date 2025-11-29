Premier Lig'de heyecan dorukta: Sunderland-Bournemouth maçı yayın bilgisi!

Premier Lig'de Sunderland ile Bournemouth arasında oynanacak maç, 19 puanla orta sıralarda yer alan iki takım için büyük bir önem taşıyor. Sunderland, iç sahadaki güçlü performansını sürdürmek isterken, Bournemouth'un deplasmandaki zayıf durumu bu maçı daha da çekişmeli kılıyor. 3 puanın sahibi, ligdeki gidişatı etkileyebilir. Maç öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Sunderland-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?