1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Erzurumspor, tek mağlubiyetini geçen hafta almasının ardından İstanbulspor karşısında galibiyet alarak puan tablosunda ilk 5'e girmeyi hedefliyor. İstanbulspor ise 15 puanla 15. sırada ve bu maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri haberimizde...

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurumspor FK, 1. Lig'in 15. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Ligdeki başarılı 13 haftalık yenilmezlik serisine Iğdır FK mağlubiyetiyle gölge düşüren ev sahibi ekip, toparlanıp yeni seriye girme peşinde. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mnağlubiyetle henüz beklediği performansı yakalayamadı. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Alper Avcı'nın ekibi, deplasmandaki ilk galibiyetini Erzurumspor karşısında almayı planlıyor. Peki Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-İstanbulspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem koltuğunda ise Hüseyin K. Durmaz ve İbrahim Ethem Potuk oturacak.

👉Erzurumspor FK-İstanbulspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈