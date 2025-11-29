Ünlü menajerden Galatasaray ve transfer itirafı!

Ünlü menajer Giovanni Becali, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer itirafında bulundu. Becali, sarı kırmızılılar ile o ismin transferi için görüşme yaptığını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Becali, genç futbolcunun Avrupa'ya transferi adına hem Türkiye hem de Avrupa'nın önemli teknik adamlarıyla temas halinde olduğunu dile getirdi. Rumen menajer, oyuncunun potansiyeline vurgu yaparak tekliflerin giderek somutlaştığını ifade etti.