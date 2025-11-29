Ünlü menajerden Galatasaray ve transfer itirafı!

Ünlü menajer Giovanni Becali, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer itirafında bulundu. Becali, sarı kırmızılılar ile o ismin transferi için görüşme yaptığını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Rumen basınından FANATIK.RO, Galatasaray cephesini yakından ilgilendiren çarpıcı bir transfer gelişmesini manşetine taşıdı. Fotomac.com.tr editörü Alp Ülgenalp'in derlediği haberde, dünyaca ünlü menajer Giovanni Becali, Craiova'nın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Stefan Baiaram için sarı-kırmızılılarla görüştüğünü doğruladı.
Becali, genç futbolcunun Avrupa'ya transferi adına hem Türkiye hem de Avrupa'nın önemli teknik adamlarıyla temas halinde olduğunu dile getirdi. Rumen menajer, oyuncunun potansiyeline vurgu yaparak tekliflerin giderek somutlaştığını ifade etti.
"MOURINHO VE FARIOLI İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUM"
Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Baiaram genç bir oyuncu olduğu için onu 5-6 milyon euro ve bonuslarla satabiliriz. Avrupa'da genç oyuncular için ödenen rakamları görüyorsunuz; Wirtz'i 130 milyon euro'ya aldılar, Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 14 milyon euro bonus ödeyecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bizden de 6 milyon euronun üzerinde oyuncular çıkabilir."
"Akşamları Jose Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli ile sık sık Baiaram hakkında konuşuyorum."
"GALATASARAY SPORTİF DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜM"
Becali, Galatasaray kanadıyla temas kurduğunu da açıkça belirtti:
"Yakın zaman önce Galatasaray Sportif Direktörü (ünlü menajer George Gardi'yi kastederek) ile görüştüm ve 'Baiaram'ı tanıyor musun?' diye sordum. Bana, 'Giovanni, oyuncuyu Başakşehir ile transfer görüşmesi yaparken gördüm' dedi."
Genç oyuncu için fiyatlandırma konusunda da net olduklarını belirten Becali sözlerini şöyle sürdürdü:
"22-23 yaşlarında genç bir oyuncu. 'Cevabını bekliyorum' dedim. Bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya çıkacak şekilde, 5 milyon euro civarında anlaşabileceğimizi söyledim."