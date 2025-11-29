İmaj Altyapı Van Spor FK - Serik Spor canlı yayın bilgisi: Kanalı ve saati!

1. Lig'in heyecan dolu 15. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, Serik Spor'u evinde ağırlıyor. İki takım arasındaki puan farkının azlığı, maçı daha da kritik hale getirirken puan tablosunun orta sıralarında dengeler değişebilir. Van Spor, son maçında Keçiörengücü ile berabere kalmasının ardından taraftarının desteğiyle evinde galip gelmek istiyor. Serik Spor ise galibiyet serisini 4 maça çıkarmak için sahada olacak. Bu önemli karşılaşmanın detayları ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte İmaj Altyapı Van Spor FK - Serik Spor maçı detayları...