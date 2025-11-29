Derbi öncesi çarpıcı Ederson iddiası! "Fenerbahçe - Galatasaray maçı olmasaydı..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Çaykur Rizespor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen ancak ceza almayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmasaydı, Ederson'a ceza verirlerdi. Bu hareketin derbi öncesi olması, böyle bir kararı engelledi" ifadelerini kullandı.
