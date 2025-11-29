Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla henüz beklenen istikrarı sağlayamadı. Milli futbolcunun tam randımanlı olmayan performansının ardından flaş gelişmeler de yaşanabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için tehlike çanları çalıyor.
Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana tam olarak beklentileri karşılayamayan milli oyuncu için camianın sabrı bitmek üzere.
TRANSFERİ YAZA DAMGA VURDU
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin flaş takımlarından biri olan Fenerbahçe, uzun süre peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katarak büyük ses getirdi. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis ödedi.
Geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de tam olarak beklentileri karşılayamayan Kerem Aktürkoğlu için sabırlar tükenmeye başladı.
Şimdiden eleştirilerin hedefi olmaya başlayan milli oyuncunun Galatasaray derbisindeki performansı merakla bekleniyor.
ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 982 dakika süre alan 27 yaşındaki milli sol kanat, 4 gol ve 3 asistle skora etki etti.