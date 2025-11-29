Brentford-Burnley maçı hangi kanalda? Premier Lig CANLI İZLE

Brentford, Premier Lig'in 13. haftasında Burnley ile kritik bir maça çıkıyor. Gtech Community Stadium'da gerçekleşecek bu karşılaşma, ev sahibi Brentford için ilk 10'a yükselme fırsatı sunuyor. Burnley'nin ise düşme hattından kurtulmak için 3 puana ihtiyacı var. İki takımın da kazanmak için savaştığı bu zorlu mücadelede, futbolseverler heyecan dolu anlar yaşayacak. Maç öncesi yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Brentford-Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta?