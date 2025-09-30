Atalanta-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri İtalya'da oynanacak. Atalanta ile Club Brugge, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Atalanta-Club Brugge maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Atalanta-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...