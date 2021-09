Real Madrid - Sheriff | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. D grubu 2. maçında Real Madird sahasında Sheriff ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

REAL MADRID SHERIFF 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutierrez; Camavinga, Casemiro, Fede Valverde, Hazard, Vinicius, Benzema

Sheriff: Athanasiadis, Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano, Thill, Addo, Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev

REAL MADRID SHERIFF ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Sheriff maçı bugün saat 22:00'de başlayacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Real Madrid Sheriff karşılaşması Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen Dijital Platformu'ndan naklen yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

İspanya ve Moldova temsilcileri, Real Betis'in 2002/03 UEFA Kupası sezonunda iki ayağını da kazandığı Zimbru Chisinau eşleşmesinin ardından Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez eşleşti.

Real Madrid, Eylül 2015'ten (Malmö - İsveç) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez daha önce karşılaşmadığı bir ülkenin temsilcisine rakip oluyor (Moldova).

İlk grup maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff Tiraspol, Leicester City'den (2016/17) bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasını kazanan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 37 iç saha maçının 36'sında rakip fileleri havalandıran Real Madrid, bu süreçte sadece Aralık 2018'deki CSKA Moskova karşılaşmasını boş geçti (0-3).

Avrupa kupalarında çıktığı 12 deplasman maçının (ön elemeler hariç) sadece birini kazanan Sheriff Tiraspol (5B 6M), bu süreçteki tek galibiyetini Kasım 2017'de Lokomotif Moskova'yı 2-1 mağlup ederek aldı (Avrupa Ligi).

Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 iç saha galibiyeti alan ilk takım olmak için sahaya çıkan Real Madrid (99), aynı zamanda evinde en az 10 karşılaşma oynayan ekipler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takım konumunda (%73; 99/136).

İlk maç haftasında Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff Tiraspol, Nisan 2016'dan (%23; Atletico Madrid 2-0 Barcelona) bu yana 2+ farklı kazandığı bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında topla en az oynayan ekip oldu (%25).

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 50'nci iç saha maçına çıkmaya hazırlanan Karim Benzema (49 maçta 35 gol), İspanyol kulübü adına sadece Cristiano Ronaldo (54) ve Raúl'den (46) daha az gol atmış durumda.

Sheriff Tiraspol forması giyen Cristiano, Oscar'dan (Eylül 2012 vs Juventus) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta iki gol atan ilk Brezilyalı oldu (vs Shakhtar Donetsk).

DİĞER

