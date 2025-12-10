Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayer Leverkusen konuk ettiği Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı.



Newcastle'ın gollerini 51. dakikada penaltıdan Anthony Gordon ve 74. dakikada Lewis Miley kaydetti.



Bayer Leverkusen'in golleri ise 13. dakikada kendi kalesine Bruno Guimares ve 88. dakikada Alejandro Grimaldo'dan geldi.



10 puana yükselen Newcastle United 12. sırada yer bulurken, puanını 9'a çıkaran Bayer Leverkusen haftayı 20. sırada kapattı.