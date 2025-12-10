UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Arsenal, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 47. dakikalarda Noni Madueke ile 56. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal puanını 18'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.
Arsenal Club Brugge deplasmanında galip!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arsneal deplasmanda Club Brugge'ü geçerek 6/6 yaptı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2025 - 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Arsenal, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti.