UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Arsenal, Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 47. dakikalarda Noni Madueke ile 56. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.



Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal puanını 18'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.