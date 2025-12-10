UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Benfica, Napoli'yi sahasında 2-0 mağlup etti.
Yayın Tarihi: 11.12.2025 - 01:00
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Richard Rios ve 49. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Napoli ise 7 puanda kaldı.
