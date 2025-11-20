FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, play-off 1. turunda Romanya ve play-off 2. turunda Slovakya-Kosova maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu 13 puan ile 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın play-off 1. ve 2. turundaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na katılım biletini almak için mücadele vereceği play-off aşaması C yolunda 1. turda Romanya ile karşılaşacak. C yolunda oynanacak bir diğer maç Slovakya ile Kosova arasında olacak ve kazanan, 2. turda Bizim Çocuklar ile Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmak üzere karşı karşıya gelecek.

Finale çıktığımız takdirde final maçı ya Slovakya ya da Kosova deplasmanında olacak.

ÇOK YAKINDAN TANIYORUZ: LUCESCU

Romanya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü olarak görev yapan isim ise Mircea Lucescu. 80 yaşındaki teknik adam, ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra, A Milli Takımımız'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

İŞTE PLAY-OFF AŞAMASINDAKİ TÜM EŞLEŞMELER

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında oyna nacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre karşı karşıya gelecek takımlar, yarı final ve final formatında kozlarını paylaşacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.