A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri play-off aşamasında 1. turda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar, Romanya'yı yenmesi durumunda play-off aşaması 2. turunda Slovakya-Kosova mücadelesinin galibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte 2. turdaki muhtemel rakiplerimiz Slovakya ve Kosova hakkında dikkat çekici bilgiler ve Dünya Kupası yolundaki güncel durumları...

SLOVAKYA LİDERLİĞİ SON MAÇTA KAÇIRDI

A Grubu'ndaki son mücadelesine doğrudan katılım hakkı kazanmak üzere eşit puanda olduğu Almanya karşısında çıkan Slovakya, deplasmandaki karşılaşmayı 6-0 kaybetti. Bu sonuç ile birlikte Slovakya, grubu 12 puan ile 2. sırada tamamladı ve play-off turuna 2. torbadan katılım hakkı elde etti. Francesco Calzona'nın öğrencileri A Grubu'nda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet/2 mağlubiyet aldı. Slovakya, grup aşamasındaki ilk mağlubiyetini deplasmanda Kuzey İrlanda'ya karşı (2-0) almıştı. Orta Avrupa temsilcisinin kadro değeri ise 138 milyon euro.

A Milliler, muhtemel rakibi Slovakya ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan millilerimiz, 1 kez berabere kalırken yalnızca 1 kez yenilgi aldı.

KOSOVA'YA KARŞI 2'DE 2

Slovakya ile de plasmanda karşılaşacak olan Kosova ise B Grubu'nu İsviçre'nin 3 puan gerisinde 11 puan ile 2. sırada tamamladı. Balkan temsilcisi grup aşamasında çıktığı 6 maçta 3 kez sahadan galip ayrılırken 2 kez beraberliğe razı geldi ve tek mağlubiyetini deplasmanda lider İsviçre karşısında (4-0) aldı. 131 milyon euro kadro değerine sahip takımın başında ise teknik direktörlük görevinde Franco Foda bulunuyor.

Kosova ile tarihinde 2 kez karşılaşan A Milli Takım, muhtemel rakibine karşı oynadığı bu maçların ikisini de kazandı.