Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’a transferde büyük şok! 2. lig ekibine gidiyor

Galatasaray’a transferde büyük şok! 2. lig ekibine gidiyor Galatasaray'ın transferde adı bir süredir anılan Umut Tohumcu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını genç orta sahanın kiralık olarak Holstein Kiel'e gitmeye çok yakın olduğunu duyuruldu. İşte detaylar… (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Umut Tohumcu için Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Daha önce Galatasaray ile Hoffenheim arasında, 5 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya varıldığı ileri sürülmüştü.

Ancak Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, transferde ibrenin tamamen değiştiğini yazdı. Plettenberg'in haberine göre genç futbolcu, Holstein Kiel'e kiralık olarak transfer olmaya çok yakın. Taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtildi.