Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç; siyahbeyazlıların transfer gündemi, Beşiktaş'ta yaşanan ayrılıklar ve Rafa Silva'nın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç; siyahbeyazlıların transfer gündemi, Beşiktaş'ta yaşanan ayrılıklar ve Rafa Silva'nın durumu hakkında konuştu.

İşte Kılıç'ın açıklamaları:

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Kış kampımız sadece fiziksel eğitimin olduğu bir yer değil. Takımımızın motivasyonu, birlik ve beraberliği, takım oyununun nasıl olması gerektiği açısından çok değerli bir ortam. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek, çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu çalışmaların gelecekte bize ciddi katkıları olacak. Hata yapma lüksümüz yok. İlk 11'de oynayabilecek ve rekabete girebilecek oyunculara bakıyoruz. Bu yüzden acele etmiyoruz.

"4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

İki yabancı oyuncu kampa katılmadı, ayrıca iki genç oyuncu alma hakkımız var. Bu dört transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler, kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz, büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz.

"OYUNCULARLA ANLAŞTIK AMA..."

Oyuncularla anlaştık ama kulüpleriyle anlaşmadığımız için isim vermek doğru olmaz.

"JURASEK AYRILDI"

Stoper, sol bek ve 6-8 oynayabilecek bir oyuncu önceliğimiz. Sol bekte Jurasek ayrıldı, bu bölgeler şu an boş. Fırsat transferi olursa santrfor ya da kanat da gündeme gelebilir.

"RAFA SILVA İLE İLGİLİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Rafa Silva kampa katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Ne Sergen Hoca'nın, ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir problemi yok. Kendisi isterse oynar, bizlik bir durum yok. Normal süreç devam ediyor."