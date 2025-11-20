2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Zürih kentine yapılan kura çekimiyle belli oldu.
A Milli Takımımız, play-off etabında 12 grup ikincisinden biri olarak UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup 4 grup lideri arasından Romanya ile eşleşti.
🇹🇷 A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya oldu!— A Spor (@aspor) November 20, 2025
🏆 Yarı finaldeki rakibimizi elememiz halinde, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile deplasmanda karşılaşacağız. pic.twitter.com/HSK9bxVf0S
Türkiye, Romanya'yı yarı finalde elemesi durumunda Dünya Kupası'na katılım hakkı için finalde ya Slovakya ya da Kosova deplasmanında mücadele edecek.
R OMANYA'YI TANIYALIM!
Rakibimizin kadrosunda ülkemizde forma giyen 4 futbolcu yer alıyor!
Ianis Hagi | Alanyaspor
Valentin Mihaila | Çaykur Rizespor
Dejan Sorescu | Gaziantep FK
Denis Draguş | Eyüpspor
ROMANYA PLAY- OFF'LARA NASIL GELDİ?
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Kosova, Güney Kıbrıs ve Litvanya ile eşleşen Romanya, grubunu 6'da 6 yaparak liderlikle tamamladı. Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde gösterdiği performansla Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off şansı kazanan Romanya'nın, Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:
Kosova 0-3 Romanya
Romanya 3-1 Litvanya
Güney Kıbrıs 0-3 Romanya
Litvanya 1-2 Romanya
Romanya 3-0 Kosova
Romanya 4-1 Güney Kıbrıs
Uluslar Ligi'nde 18 gol atan ve 3 gol yiyen Romanya'nın turnuvadaki en skorer oyuncusu 6 golle Razvan Marin olmuştu.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PERFORMANSI
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 5 kişilik grupla mücadele eden Romanya'nın rakipleri, Avusturya, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs ve San Marino olmuştu. Balkan ekibi, grubunu 13 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Romanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar şu şekilde:
Romanya 0-1 Bosna-Hersek
San Marino 1-5 Romanya
Avusturya 2-1 Romanya
Romanya 2-0 Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs 2-2 Romanya
Romanya 1-0 Avusturya
Bosna-Hersek 3-1 Romanya
Romanya 7-1 San Marino
KARŞILAŞMA 26 MART'TA
Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.
Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.