2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takımımız, Romanya ile play-off yarı finalinde eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Zürih kentine yapılan kura çekimiyle belli oldu.

A Milli Takımımız, play-off etabında 12 grup ikincisinden biri olarak UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup 4 grup lideri arasından Romanya ile eşleşti.

Türkiye, Romanya'yı yarı finalde elemesi durumunda Dünya Kupası'na katılım hakkı için finalde ya Slovakya ya da Kosova deplasmanında mücadele edecek.

R OMANYA'YI TANIYALIM!



Rakibimizin kadrosunda ülkemizde forma giyen 4 futbolcu yer alıyor!



Ianis Hagi | Alanyaspor



Valentin Mihaila | Çaykur Rizespor



Dejan Sorescu | Gaziantep FK



Denis Draguş | Eyüpspor

ROMANYA PLAY- OFF'LARA NASIL GELDİ?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Kosova, Güney Kıbrıs ve Litvanya ile eşleşen Romanya, grubunu 6'da 6 yaparak liderlikle tamamladı. Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde gösterdiği performansla Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off şansı kazanan Romanya'nın, Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:

Kosova 0-3 Romanya

Romanya 3-1 Litvanya

Güney Kıbrıs 0-3 Romanya

Litvanya 1-2 Romanya

Romanya 3-0 Kosova

Romanya 4-1 Güney Kıbrıs

Uluslar Ligi'nde 18 gol atan ve 3 gol yiyen Romanya'nın turnuvadaki en skorer oyuncusu 6 golle Razvan Marin olmuştu.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PERFORMANSI

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 5 kişilik grupla mücadele eden Romanya'nın rakipleri, Avusturya, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs ve San Marino olmuştu. Balkan ekibi, grubunu 13 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Romanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar şu şekilde:

Romanya 0-1 Bosna-Hersek

San Marino 1-5 Romanya

Avusturya 2-1 Romanya

Romanya 2-0 Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs 2-2 Romanya

Romanya 1-0 Avusturya

Bosna-Hersek 3-1 Romanya

Romanya 7-1 San Marino

KARŞILAŞMA 26 MART'TA

Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.