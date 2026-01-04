Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi düzenlenen ortak basın toplantısına Teknik Direktör Okan Buruk ve yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile katıldı. Basın toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Icardi, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Yıldız golcü sözlerine, "Geçen sene kupada yoktum, o beni üzmüştü. Takıma her gün destek olmaya çalıştım. Kupa için bugün buradayız. Yeniden buradayız. Yarın kazanmak ve finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz. Galatasaray zaten çok büyük, onu daha da büyük yapmak istiyoruz. Bunun için kupalar kaldırmak gerekiyor. Yarın da bu maçı kazanıp finale çıkmak ve oradan kupayı kazanmak istiyoruz." sözleri ile başladı.

"BU FORMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Ayrılığı ile ilgili iddiaların gerçeklik değeri taşımadığını açıklayan Icardi, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." dedi.

GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırarak sarı-kırmızılı kulüpte tarih yazmak istediğini ifade eden Icardi, "Gol atmak isterim. Benim sevdiğim şey bu. Genel olarak bir rekor kıracağım Hagi'ye karşı, 2 gol kaldı, en çok gol atan yabancı oyuncu olacağım." sözleri ile gündem oldu.