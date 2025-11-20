2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off 1. turundaki rakibimiz Romanya oldu. Kura çekiminin ardından Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Lucescu, "Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil. 1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit." dedi.

"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORLAR"

"Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden... Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz."