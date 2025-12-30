Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce de gündemine aldığı Milan Skriniar için ısrarını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe, Slovak stoper konusunda net bir duruş sergiliyor.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki savunmacı için görüşmelere dahi açık değil. Teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alan Skriniar'ın, sezonun ikinci yarısında da takımda kalması planlanıyor.