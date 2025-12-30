Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Galatasaraylı Berkan Kutlu'yu resmen kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig takımlarından Tümosan Konyaspor, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna katıyor.

TRT Spor'un haberine göre, yeşil-beyazlılarla anlaşmaya varan 27 yaşındaki oyuncunun, imza için Galatasaray ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.