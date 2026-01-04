Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Spor Kulübü, futbolcu Berkan Kutlu'nun kulüpten ayrıldığını doğrulayarak oyuncu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın hesabından yapılan paylaşımda,

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri kullanıldı.