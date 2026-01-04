Galatasaray Spor Kulübü, futbolcu Berkan Kutlu'nun kulüpten ayrıldığını doğrulayarak oyuncu hakkında paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın hesabından yapılan paylaşımda,
"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri kullanıldı.
