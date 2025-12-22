FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takımımız...
FIFA aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. İspanya zirvedeki yerini korurken, A Milli Takımımız 25.liğini sürdürdü. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 22.12.2025 - 16:06
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.