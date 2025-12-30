Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a yıldız golcü! Transfer listesine eklendi

Galatasaray'a yıldız golcü! Transfer listesine eklendi Galatasaray transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların takviye yapacağı bölgelerden birisi de forvet hattı. Cimbom'un bu anlamda Atletico Madrid'den o yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları... Galatasaray Haberleri





Forvette Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayan G.Saray yönetimi, kiralık olarak bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Alman ekibi Frankfurt forması giyen Wahi için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasta bulunacak.

İki takım Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim burada İspanyol ekibine bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.