Galatasaray'a yıldız golcü! Transfer listesine eklendi
Galatasaray transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların takviye yapacağı bölgelerden birisi de forvet hattı. Cimbom'un bu anlamda Atletico Madrid'den o yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Forvette Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayan G.Saray yönetimi, kiralık olarak bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Alman ekibi Frankfurt forması giyen Wahi için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasta bulunacak.
İki takım Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim burada İspanyol ekibine bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Napoli'den 22 milyon euro'ya transfer edilen ancak bir türlü takımda aradığı fırsatı bulamayan Raspadori kadro planında yer almıyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar 25 yaşındaki İtalyan futbolcuyu kiralamak için harekete geçecek.
Sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi koymak istemeyen yönetim, bunu İspanyol ekibine kabul ettirebilirse hemen masaya oturacak. Ancak bu tarihe kadar başta Wahi olmak üzere diğer alternatiflerle görüşmeler sürecek.