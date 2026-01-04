Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup etti!

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN'in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 13 maçlık serisi sona erdi ve Fenerbahçe Beko, 26 puan toplayarak ligde 2.sıraya yükseldi.

MAÇ YARIDA KESİLDİ

İki takımın arasında oynanan maçın son çeyreğinde yapılan küfürlü tezahüratlar nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti, ardından oyuncular ve hakemler parkeye geri döndü.