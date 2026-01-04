Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Joey Veerman'ın PSV'nin kış kampında yaptığı açıklamalar özellikle Türk basınında büyük şaşkınlık yarattı. Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertlilere transferinin neden gerçekleşmediğini bizzat açıkladı.
27 yaşındaki yetenekli orta saha, "Transferin gerçekleşmemesinin arkasında sonradan devreye giren bazı nedenler vardı. Sonunda bunu yapmamaya kendim karar verdim." dedi. İşte Veerman'ın gündem olan itirafları...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin ESPN'den derlediği haberin devamında transferin gerçekleşmeme sebeplerinden birinin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaşadığı soruşturma süreci olabileceği aktarıldı. Öte yandan Veerman, açıklamalarında bu konuya açık bir şekilde değinmeyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Hollandalı futbolcu, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk haftalık bir süreç geçti. Bu süreçte bazı şeyler oldu; bazıları da olmadı. Sonunda fişi çekmeye karar verdim." diyerek transferini iptal etme kararı aldığını itiraf etti. Veerman, "Prensipte bir anlaşma, sözleşme imzaladığınızda olur ve bu gerçekleşmedi." sözleriyle açıklamalarına devam etti.
Transferin iptal kararının tamamen kendisine ait olduğunu belirten Veerman, sezonu PSV'de tamamlayacağını açıkladı. Öte yandan olası bir ayrılıkta tercihini İtalya ya da İspanya'dan yana kullanacağını duyurdu.