A Milli Takım'da Merih Demiral, verdiği röportaj ile gündem oldu. Kendisine "enleri" sorulan yıldız oyuncu, milli takımdaki arkadaşları ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Öte yandan Merih, "en unutamadığın maç" sorusuna kesin bir cevabı olmadığını ifade ederken en sevdiğini maç olarak "Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktığımız maç" cevabını verdi.

İŞTE O İFADELER